Mahmud əl-Arizə azadlığa buraxılıb Qahirəyə sürgün edildikdən sonra İİR-a və Müqavimət Oxuna təşəkkürlüyünü bildirdi \ Video

21 oktyabr 2025 - 13:04
Xəbər kodu: 1741103
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Bu videoda, cinyətkar sionist rejimin qazamatlarından azad edildikdən sonra Misirin paytaxtı Qahirəyə sürgün edilmiş fələstinli əsir Mahmud əl-Arizə İran İslam Respublikasına və Müqavimət Oxuna Fələstin xalqını dəstəklədikləri üçün təşəkkürünü bildirib.

