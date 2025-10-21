Mahmud əl-Arizə azadlığa buraxılıb Qahirəyə sürgün edildikdən sonra İİR-a və Müqavimət Oxuna təşəkkürlüyünü bildirdi \ Video
21 oktyabr 2025 - 13:04
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Bu videoda, cinyətkar sionist rejimin qazamatlarından azad edildikdən sonra Misirin paytaxtı Qahirəyə sürgün edilmiş fələstinli əsir Mahmud əl-Arizə İran İslam Respublikasına və Müqavimət Oxuna Fələstin xalqını dəstəklədikləri üçün təşəkkürünü bildirib.
