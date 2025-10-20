Mossad casusu Qumda edam edildi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İSNA Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, Qum vilayətinin Baş Hakimi sionist İsrail rejiminə işləyən bir casususn edam edildiyini bildirib.
Baş Hakim bu barədə elan edib: Mossad casusunun edam hökmü oktyabrın 16-sı şənbə günü səhər icra olunub.
Müharib, (insanlar üzərinə odlu və ya soyuq silahdan istifadə etmək) və Mufsidun fil ərz (yer üzündə fəsad törətmək) kimi isbata yetmiş ittihamlar ilə casusun ölüm hökmü, Ali Məhkəmənin onu təsdiqlədikdən və barəsində qaldırılan əfv tələbini rədd etməsindən sonra cuhud casusunun edam hökmü Qum həbsxanasında icra edilib.
