Zelenuşka Amerikadan əliboş qayıdıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Axios ABŞ və Ukrayna liderlərinin gərgin görüşü ilə tanış olan iki mənbəyə istinadən yazıb ki, Donald Tramp görüşdə Volodimir Zelenskiyə ölkəni hələlik uzaqmənzilli “Tomahavk” qanadlı raketləri ilə təmin etmək niyyətində olmadığını bildirib.
Zelenski Ukraynaya yeni silahlar göndərmək öhdəliyi ilə Vaşinqtonu tərk etməyə ümid edirdi, lakin Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə uzun müddət davam edən zəngdən bir gün sonra Trampın başqa fikirləri olduğunu anladı.
Mənbələrin bildirdiyinə görə, Tramp açıq şəkildə bildirib ki, onun indiki prioriteti diplomatiyadır və o, Tomahavk raketləri ilə təmin edilməsinin bunu poza biləcəyini düşünür.
Bir mənbə görüşün “asan olmadığını”, digəri isə “pis” olduğunu bildirib. "Heç kim qışqırmırdı, amma Tramp sərt idi" deyə birinci mənbə bildirib.
