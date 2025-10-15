Sionist ekspert: HƏMAS-ın alternativi yoxdur, Qəzza əhalisi onların tərəfdarıdır.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Qəzzada atəşkəs razılaşmasından sonra sionist rejimin bir çox ekspert və təhlilçiləri İsrailin “müqaviməti məhv etmək” və Qəzza zolağını silahsızlaşdırmaq məqsədinə çata bilmədiyini etiraf ediblər.
Hazırda bir çox sionist təhlilçi iki il davam edən Qəzza müharibəsində rejimin hədəflərinə nail ola bilmədiyini vurğulayaraq, HƏMAS hərəkatının Qəzzadakı mövcudluğunu, bölgədəki mütləq nüfuzunu və fələstinlilər arasında davam edən populyarlığını etiraf edir.
