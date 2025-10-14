İİR Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü cavab verib; İran niyə Şarm Əl-Şeyx sammitində iştirak etmədi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA-nın Xarici Siyasət Bölməsinin məlumatına görə, Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmayıl Bəqayi Radio Qofte-qu-ya müsahibəsində İranın son Şarm Əl-Şeyx sammiti və digər regional və beynəlxalq məsələlərlə bağlı rəsmi mövqelərini açıqlayıb.
Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü proqramın əvvəlində İranın sammitdə iştirak etməmək qərarına toxunaraq deyib: Bu sammit əsl mənada “beynəlxalq” deyildi; nə BMT-nin nəzarəti altında keçirildi, nə də bütün ölkələr dəvət edildi. Konkret ölkələrdən və ya beynəlxalq təşkilatlardan ümumilikdə 30-a yaxın iştirakçı nümayəndə heyəti iştirak edirdi. Bir çox ölkələr, o cümlədən Çin və Rusiya dəvət olunmadı.
Bəqayi İran İslam Respublikasının Qəzzada soyqırım və günahsız insanların öldürülməsinin dayandırılmasını mütləq prioritet hesab edib və qeyd edib: Biz hər zaman vurğulamışıq ki, humanitar fəlakətə son qoyulması, qaçqınların geri qayıtması, Qəzzə xalqının sığınacaq əldə etməsi və sionist işğalçıların geri çəkilməsi gündəmin əsas mövzusu olmalıdır. Son iki ildə baş verən fəlakət təkcə beynəlxalq hüququn pozulması deyil, mənəviyyata və insanlığa açıq bir hücumdur.
O, İranın iştirak etməməsinin diplomatik imkanların itirilməsi anlamına gəldiyi iddiasına cavab olaraq deyib: "Bu, qətiyyən belə deyil və beynəlxalq arenada çıxış etmək yalnız görüşlərdə fiziki iştirakla məhdudlaşmır. Bəzən diqqətli hesablama olmadan iştirak ölkənin mövqeyinə xələl gətirə bilər. Cəmi bir neçə ay əvvəl, iyun ayında ABŞ-ın da rolu olan qeyri-qanuni və cinayətkar hücumuna məruz qaldıq. ABŞ-ın yaşıl işığı və əməkdaşlığı təbii ki, belə bir cinayət əməli ilə fəxr edən bir partiyanın sədrliyi ilə keçirilən toplantıda iştirak edə bilmərik”.
