Qəzzada atəşkəs tətbiqindən iki gün keçməsinə baxmayaraq 151 şəhid

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Qəzza Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, atəşkəs tətbiq edilməsindən iki gün keçməsinə baxmayaraq, son 24 saatda qıtlıq və ərzaq çatışmazlığı nəticəsində 151 şəhid, o cümlədən 116 cəsəd dağıntılar altından çıxarılıb, 72 yaralı isə Qəzza zolağındakı xəstəxanalara yerləşdirilib.
Fələstin Səhiyyə Nazirliyi bu gün bildirib ki, İsrailin hücumlarından bəri şəhidlərin sayı 67,682-ə, yaralıların sayı isə 170,033-ə çatıb.
Qəzza Səhiyyə Nazirliyi həmçinin bildirib ki, şəhidlərin 463-ü, o cümlədən 157 uşaq, qıtlıq və ərzaq çatışmazlığı səbəbindən həyatını itirib.
