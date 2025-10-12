  1. Ana səhifə
12 oktyabr 2025 - 18:39
Xəbər kodu: 1737832
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Qəzzada atəşkəs tətbiqindən iki gün keçməsinə baxmayaraq 151 şəhid

Faşist İsrail rejimi Qəzzada atəşkəs tətbiqindən iki gün keçməsinə baxmayaraq daha 151 fələstinlini şəhid edib.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Qəzza Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, atəşkəs tətbiq edilməsindən iki gün keçməsinə baxmayaraq, son 24 saatda qıtlıq və ərzaq çatışmazlığı nəticəsində 151 şəhid, o cümlədən 116 cəsəd dağıntılar altından çıxarılıb, 72 yaralı isə Qəzza zolağındakı xəstəxanalara yerləşdirilib.

Fələstin Səhiyyə Nazirliyi bu gün bildirib ki, İsrailin hücumlarından bəri şəhidlərin sayı 67,682-ə, yaralıların sayı isə 170,033-ə çatıb.

Qəzza Səhiyyə Nazirliyi həmçinin bildirib ki, şəhidlərin 463-ü, o cümlədən 157 uşaq, qıtlıq və ərzaq çatışmazlığı səbəbindən həyatını itirib.

