Venesuelanın Tehrandakı səfiri: ABŞ ilə danışıqlara hazırıq, amma qarşılıqlı hörmət şərti ilə

Venesuela səfiri Xose Rafael Silva Aponte Karakas və Vaşinqton arasında intensiv danışıqlar barədə xəbərlərlə bağlı İRNA-nın sualına cavab olaraq deyib: "Venesuela Bolivar hökumətinin yarandığı gündən dialoqa hazırdır və biz dialoq hökumətiyik və cənab Maduro da xarici işlər naziri olduğu vaxtdan biz həmişə dialoq yolu ilə məsələlərin həllində maraqlıyıq. Biz həmişə danışıqlara hazırıq, lakin hörmət gözləyirik. Amerika barədə də biz danışığa hazırıq, lakin bu günə kimi onlar bu məsələyə maraq göstərməyiblər."
Bu yüksək səviyyəli Venesuela diplomatı Karakasın ABŞ-ın İran və Venesuela neft ixracına qarşı təzyiqləri ilə bağlı mövqeyi ilə bağlı da deyib: "ABŞ-ın təzyiqləri təkcə neft ixracı ilə bağlı deyil, digər sahələrdə də mövcuddur və İran kimi biz də bu sanksiyalara qətiyyətlə qarşıyıq və bu təzyiqlərlə necə mübarizə aparacağımızı hər gün öyrənirik. Venesuelaya qarşı 1402 sanksiya tətbiq edilib ki, onlardan 300-ü iqtisadi sanksiyalardır."
