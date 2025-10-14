Qəzza modelinin Livanda təkrarlanması ehtimalı / Təl-Əviv Beyrut üçün dişlərini göstərir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Livanın “Əl-Əxbar” media orqanı Livanın regional bərabərliklərdəki mövqeyinə və Trampın planına məhəl qoymamasına işarə edərək, sionist rejimin bu ölkəyə qarşı hücum və hərəkətlərinin mümkünlüyünü istisna etməyib.
Əl-Əxbar yazıb: Livan Şarm əl-Şeyx sammitindən kənarlaşdırıldı ki, onun tamaşaçılar arasında da yeri olmadığını və ABŞ prezidenti Donald Trampın elan etdiyi möhtəşəm sülh planında yeri olmadığını açıq şəkildə bildirsinlər. Livanın yoxluğu onun prioritetlərin radarında olmadığını göstərir.
Əl-Əxbar daha sonra ABŞ prezidentinin sionist rejimin Knessetində Livan Hizbullahına qarşı söylədiyi fikirlər və Livan prezidenti Cozef Aunu dəstəkləməsi, həmçinin Livan prezidentinin sionist rejimin Livana hücumlarının dayandırılmasının vacibliyi ilə bağlı açıqlamalarına toxunub.
