V. Putin: “Azərbaycan təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı istintaq tamamlanır”

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Rusiya prezidenti Azərbaycanla münasibətlərlə bağlı suala cavabında deyib: "Hazırda istintaq tamamlanmaq üzrədir və ümumiyyətlə, hər şey aydındır. Hələ də ekspertlərin lazımi şəkildə araşdırması lazım olan təfərrüatlar və nüanslar var. Dünən Azərbaycan prezidenti ilə bunu müzakirə etdik".
Vladimir Putin Tacikistana üç günlük səfərinin sonunda mətbuat konfransında jurnalistlərə deyib: Moskva və Bakı hökumətlərarası münasibətlərdə böhran yaşamadı; bu ölkələr faciəvi hadisəyə görə "emosiyalar böhranı" ilə üzləşiblər.
Rusiya prezidenti əlavə edib: “Azərbaycan sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı araşdırma çox məsuliyyətli peşəkar iş tələb edirdi”.
O, sözünə davam edib: "İndi istintaq yekunlaşır və ümumiyyətlə, hər şey aydındır. Hələ də ekspertlərin lazımi şəkildə araşdırmalı olduğu təfərrüatlar və nüanslar var. Dünən Azərbaycan prezidenti ilə bunu müzakirə etdik”.
Putin ümidvar olduğunu bildirib ki, Moskva və Bakı “Azərbaycan Hava Yolları”nın təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı məsələlərdən yan keçərək münasibətlərin əvvəlki kursuna qayıdacaqlar.
Rusiya prezidenti qeyd edib ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi artmaqda davam edir.
Putin bundan əvvəl Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə Azərbaycan sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı demişdi: “Azal” təyyarəsinin qəzaya uğramasının səbəbləri digər məsələlərlə yanaşı, Ukraynaya məxsus pilotsuz təyyarənin səmada olması ilə bağlıdır.
Rusiyanın Hava Hücumundan Müdafiə Sistemi tərəfindən atılan iki raket “Azal” təyyarəsinə birbaşa dəyməsə də, bir neçə metr aralıda partlayıb. “Azal”ın təyyarəsi zərbə vuran döyüş elementləri ilə deyil, çox güman ki, qəlpələrlə zədələnib.
Təyyarənin ekipajına Mahaçqala hava limanında eniş təklif olunub, lakin onlar öz baza hava limanına getmək qərarına gəliblər.
Sizin rəyiniz