Əraqçi: Mənim Vitkoffla əlaqəm olmayıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri ABŞ nümayəndəsi ilə danışıqlarla bağlı fərziyyələrə cavab olaraq, onunla heç bir əlaqəsinin olmadığını açıqlayıb.
İRNA- xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə, bu gün səhər, oktyabrın 8-də hökumət iclasının çərçivəsində xarici işlər naziri Abbas Əraqçi jurnalistlərə verdiyi açıqlamada Əl-Cəridə Küveyt qəzetinin "o, ABŞ prezidentinin Yaxın Şərq üzrə xüsusi nümayəndəsi Stiv Vitkoffla əlaqə saxlayıb" xəbərinə münasibət bildirib: “Mənim onunla heç bir əlaqəm olmayıb”.
Sizin rəyiniz