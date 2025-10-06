Pit Heqset: Venesuela sahillərində gəmilərə hücum etmək üçün icazə aldım

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Reuters Agentliyinin verdiyi məlumata görə, ABŞ-ın hərbi naziri Pit Heqset Venesuela sahillərində ABŞ-ın gəmilərə hücumu üçün bütün lazımi icazələri aldığını açıqlayıb.
Venesuelanın müdafiə naziri Vladimir Padrino keçən cümə axşamı ən azı beş ABŞ döyüş təyyarəsinin ölkəsinin sahil xəttinə yaxınlaşdığını açıqlayıb.
O, televiziya ilə çıxışında bildirib ki, Venesuelanın ən böyük hava limanında hava hücumundan müdafiə və izləmə sistemləri sahilə yaxınlaşmaq üzrə olan beşdən çox döyüş təyyarəsini aşkarlayıb.
Venesuelanın müdafiə naziri hadisəni "böyük təhlükə" adlandırıb və onu pisləyib.
Venesuela prezidenti Nikolas Maduro bu yaxınlarda Karakasın ABŞ-ın Venesuelaya qarşı düşmənçiliyini artırdığına cavab olaraq fövqəladə vəziyyət elan edib.
Venesuelanın vitse-prezidenti Delcy Rodriguez bazar ertəsi günü bir müddət əvvəl elan etdi ki, Maduro ABŞ-ın “vətənimizə” hər hansı mümkün hücumu halında ona milli müdafiə və təhlükəsizlik məsələlərində hərəkətə keçməyə icazə verən fərman imzalayıb.
Sizin rəyiniz