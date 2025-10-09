Alman qüvvələri İrana qarşı 12 günlük “çirkli işdə” (müharibədə) birbaşa iştirak edirdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: “Tehran Tayms” qəzeti İsrailin İrana qarşı 12 günlük təcavüzündə Almaniyanın hərbi iştirakına dair ifşaedici hesabat dərc edərək yazıb: “İyun ayında İsrailin İrandakı mülki, nüvə və hərbi obyektlərə hücumlarına dəstək verən nadir ölkələrdən biri də Almaniya idi və bu ölkələr arasında ən səs-küylü olduğunu söyləmək olar. Münaqişə zamanı Almaniya kansleri deyib ki, İsrail Qərbin “çirkli işini” yerinə yetirir; bu açıqlama təkcə İran xalqının deyil, alman xalqının da qəzəbinə səbəb oldu.”
Fridrix Merts həmçinin İsrailin qanunsuz hücumlarından əvvəlcədən xəbərdar olduğunu açıqlayıb və əlavə edib ki, Təl-Əvivin İrana hücum etməkdən başqa çarəsi yoxdur, çünki İsrail “özünü müdafiə etmək hüququna malikdir”.
İsrail rejimi, hücumlarının İranın nüvə silahı hazırlamasının qarşısını almaq olduğunu iddia edərək, İranı işğal edib və 1000-dən çox iranlının ölümünə səbəb olub.
Bununla belə, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi heç vaxt İranın nüvə silahı istehsalına doğru irəlilədiyinə dair sübut tapmayıb ki, bu faktı BMT-nin baş direktoru Rafael Qrossi ötən həftə təkrarlayıb.
İsrail rejiminin İrana qarşı genişmiqyaslı müharibəyə başlamaq qərarı regionu dağıdıcı müharibənin astanasına gətirdi və bu, nəzarət edilmədiyi təqdirdə təkcə Qərbi Asiya üçün deyil, həm də Qərb dünyası üçün uzunmüddətli nəticələrə səbəb olacaqdı. Almaniya İsrailin hücumlarına dəstək verərkən bu təhlükələri yaxşı bilirdi.
Tehran Times-ın əldə etdiyi yeni məlumatlar göstərir ki, Almaniyanın 12 günlük müharibədə İsrail rejiminə verdiyi dəstək siyasi və diplomatik bəyanatlardan kənara çıxıb. Berlin faktiki olaraq işğal olunmuş ərazilərə qoşun göndərməklə sionist rejimin müharibə məqsədlərinə çatmasında fəal rol oynayıb.
İranla kəşfiyyat sahəsində əməkdaşlıq edən İsrail ordusunun zabitinin sözlərinə görə, bir qrup alman hərbi qüvvəsi sionist rejimin tələbi ilə 12 günlük müharibə zamanı işğal olunmuş ərazilərdə yerləşdirilib. Onlar sionist rejimdən Almaniyanın müharibədə iştirakını gizlətməyi tələb edən razılaşma əsasında hərbi əməliyyatlarda iştirak edirdilər. Bu müqavilə sionist və alman komandirləri arasında gizli bağlanmışdı, lakin indi iranlılar onun məzmununu əldə ediblər.
Almaniya ikinci dəfədir ki, İran işğalçılarına qoşulur. 8 illik Müqəddəs Müdafiə dövründə Almaniya İranlılara qarşı istifadə etmək üçün Səddama kimyəvi silah verdi.
Sionist rejimin hərbi təxmini bu idi ki, maddi həvəsləri aradan qaldırmaqla, müharibənin sonuna qədər almanların mövcudluğu ilə bağlı heç bir problem olmayacaq. Lakin müharibənin daha da ciddiləşməsi və İranın bəzi həssas hərbi mərkəzlərə zərbə endirməsi ilə sionist rejim Almaniya qüvvələrinin tərkibində əlavə iştiraka razı olmadı və 12 günlük müharibədən sonra dərhal işğal olunmuş əraziləri tərk etdi.
Sionistlərin təxmini belədir ki, Fransanın son müharibədə iştirakından razı qalmalarına baxmayaraq, almanlar müqavilənin şərtlərinə əməl etməyiblər. Almaniya parlamentinin müharibə zamanı işğal olunmuş ərazilərə bu qüvvələrin yerləşdirilməsinə icazə verib-vermədiyi məlum deyil.
Almaniya konstitusiyası hökumətinə parlament üzvlərinin razılığı olmadan xarici müharibəyə qoşun göndərməyə icazə vermir. Bu qanunlar İkinci Dünya Müharibəsindən sonra hökumətin hərbi qüvvələrdən özbaşına istifadə etməsinin qarşısını almaq üçün hazırlanmışdır. Tehran Times qəzeti öyrənib ki, müharibədə iştirak edən alman şəxslərin adları, əməkdaşlığın növü və onların sənədləri İran İslam Respublikasının ixtiyarına verilib.
Açıqlama İsrailin ibranidilli medianın “casusluq böhranı” adlandırdığı şeylə mübarizə apardığı bir vaxta təsadüf edir. İsrailin daxili təhlükəsizlik agentliyinin (Şin Bet) hesabatına görə, 2024-cü ildə işğal olunmuş ərazilərdə casusluq halları demək olar ki, 400 faiz artıb. 2025-ci ilin birinci yarısında bu rəqəmin daha da artacağı gözlənilir.
Son aylarda bir neçə israilli casusluq ittihamı ilə həbs edilib ki, bunların demək olar ki, hamısı İsrail rejimi tərəfindən İranla bağlıdır. İranın kəşfiyyat naziri İsmayıl Xətib deyib ki, çoxlu sayda israilli ya pul üçün, ya da İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahuya nifrət ucbatından İranla işləyir.
Sizin rəyiniz