  1. Ana səhifə
  2. Xidmət
  3. Avropa

Kreml: Putinin Tomaqavkların Ukraynaya göndərilməsinin nəticələri ilə bağlı izahatı aydın idi

7 oktyabr 2025 - 18:01
Xəbər kodu: 1736017
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Kreml: Putinin Tomaqavkların Ukraynaya göndərilməsinin nəticələri ilə bağlı izahatı aydın idi

Kreml sözçüsü vurğulayıb ki, Rusiya prezidenti ABŞ-ın Ukraynaya mümkün “Tomaqavk” qanadlı raketlərinin tədarükünə ölkənin necə cavab verəcəyi barədə çox aydın danışıb.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Tass xəbər agentliyinin məlumatına görə, Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov, Moskvanın ABŞ-dan Ukraynaya mümkün uzaqmənzilli “Tomaqavk” raketlərinin tədarükünə cavab olaraq, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Moskvanın necə cavab verəcəyi ilə bağlı çox açıq danışdığını vurğulayıb.

Peskov bununla bağlı deyib: “Moskvanın mövqeyi ilə bağlı deməliyəm ki, prezident Putin “Valday Dialoq Forumu”nda bu yaxınlarda keçirilən görüşdə bunu tam birmənalı və ətraflı izah etdi. Orada (görüşdə) hər şey aydın idi.”

Oktyabrın 2-də keçirilən Valday Beynəlxalq Dialoq Klubunda Putin deyib ki, Amerika qüvvələrinin birbaşa müdaxiləsi olmadan Tomaqavk raketlərindən istifadə mümkün deyil; Əgər bu reallaşarsa, “Rusiya ilə ABŞ da daxil olmaqla, ölkələr arasında eskalasiyanın tamamilə yeni və keyfiyyətcə fərqli mərhələsinin baş verməsi deməkdir”.

Oktyabrın 5-də Rusiya prezidenti həmçinin vurğulayıb ki, Vaşinqtonun Kiyevə “Tomaqavk” raketləri göndərmək qərarı Rusiya-Amerika münasibətlərindəki müsbət tendensiyaya kölgə salacaq.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha