Kreml: Putinin Tomaqavkların Ukraynaya göndərilməsinin nəticələri ilə bağlı izahatı aydın idi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Tass xəbər agentliyinin məlumatına görə, Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov, Moskvanın ABŞ-dan Ukraynaya mümkün uzaqmənzilli “Tomaqavk” raketlərinin tədarükünə cavab olaraq, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Moskvanın necə cavab verəcəyi ilə bağlı çox açıq danışdığını vurğulayıb.
Peskov bununla bağlı deyib: “Moskvanın mövqeyi ilə bağlı deməliyəm ki, prezident Putin “Valday Dialoq Forumu”nda bu yaxınlarda keçirilən görüşdə bunu tam birmənalı və ətraflı izah etdi. Orada (görüşdə) hər şey aydın idi.”
Oktyabrın 2-də keçirilən Valday Beynəlxalq Dialoq Klubunda Putin deyib ki, Amerika qüvvələrinin birbaşa müdaxiləsi olmadan Tomaqavk raketlərindən istifadə mümkün deyil; Əgər bu reallaşarsa, “Rusiya ilə ABŞ da daxil olmaqla, ölkələr arasında eskalasiyanın tamamilə yeni və keyfiyyətcə fərqli mərhələsinin baş verməsi deməkdir”.
Oktyabrın 5-də Rusiya prezidenti həmçinin vurğulayıb ki, Vaşinqtonun Kiyevə “Tomaqavk” raketləri göndərmək qərarı Rusiya-Amerika münasibətlərindəki müsbət tendensiyaya kölgə salacaq.
