İzzəddin Qəssam Briqadası: İtrailin Merkava tankını hədəf aldıq

6 oktyabr 2025 - 21:02
Xəbər kodu: 1735709
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
İzzəddin Qəssam Briqadası Qəzzanın cənubunda İtrailin Merkava tankına hücum etdiyini açıqlayıb.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Əl-Cəzirə telekanalının məlumatına görə, HƏMAS-ın İzzəddin Qəssam Briqadası Qəzzada faşist İtrail əsgərlərinə qarşı yeni əməliyyat etdiyini elan edib.

Qəssam Briqadaları Qəzza şəhərinin cənubundakı Səkkizinci küçədə yerləşən Umm Əl-Qura məktəbinin ətrafında işğalçı İtrail rejim ordusuna məxsus Merkava tankını kaset bombası ilə hədəfə aldığını açıqlayıb.

Qeyd edək ki, 2023-cü il oktyabrın 7-də Qəzza zolağında müharibə başlayandan və Fələstin müqavimət qüvvələrinin təəccüblü şəkildə həyata keçirdiyi görünməmiş “Əqsa Fırtınası” əməliyyatından bu yana faşist İtrail ordusu bir sıra ağır və baha başa gələn zərbələrlə üzləşib; İtrail ordusuna həm döyüş meydanında, həm də psixoloji və strateji səviyyədə dərin təsirlər buraxan zərbələr endirib.

