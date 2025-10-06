İzzəddin Qəssam Briqadası: İtrailin Merkava tankını hədəf aldıq

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Əl-Cəzirə telekanalının məlumatına görə, HƏMAS-ın İzzəddin Qəssam Briqadası Qəzzada faşist İtrail əsgərlərinə qarşı yeni əməliyyat etdiyini elan edib.
Qəssam Briqadaları Qəzza şəhərinin cənubundakı Səkkizinci küçədə yerləşən Umm Əl-Qura məktəbinin ətrafında işğalçı İtrail rejim ordusuna məxsus Merkava tankını kaset bombası ilə hədəfə aldığını açıqlayıb.
Qeyd edək ki, 2023-cü il oktyabrın 7-də Qəzza zolağında müharibə başlayandan və Fələstin müqavimət qüvvələrinin təəccüblü şəkildə həyata keçirdiyi görünməmiş “Əqsa Fırtınası” əməliyyatından bu yana faşist İtrail ordusu bir sıra ağır və baha başa gələn zərbələrlə üzləşib; İtrail ordusuna həm döyüş meydanında, həm də psixoloji və strateji səviyyədə dərin təsirlər buraxan zərbələr endirib.
