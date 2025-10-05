Gürcüstanda qərbyönlü etirazçılar prezident iqamətgahına daxil olublar \ Videolar

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Sputnikin verdiyi məlumata görə, şənbə günü Gürcüstanda qərbyönlü müxaliflərin etiraz aksiyası zorakılığa çevrilib. Ölkənin paytaxtı Tbilisidə etirazçılar dəmir baryerləri keçərək prezident iqamətgahına hücum etməyə cəhd ediblər.
Televiziya hesabatı əlavə edib ki, polis izdihamı dağıtmaq üçün bibər qazından istifadə edib.
Seçki günündən əvvəl müxalifətçilər Tbilisidə yürüş keçirərək bunun yerli hökumətlərə (bələdiyyələrə) seçkilər günü “dinc inqilab” olacağını bildiriblər.
TASS xəbər agentliyinin məlumatına görə, Tbilisidə etirazçılar prezident sarayına daş atıb, polisə də yandırıcı qurğular atıblar.
Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi Tbilisidəki mitinqin “qanuni hüdudları aşdığını” bildirib.
Tbilisidə etirazçılar prezident iqamətgahına daxil olub və onu ələ keçirməyə çalışırlar.
Sputnik-in məlumatına görə, etirazçıların dəmir baryerləri yardıqları prezident sarayının yaxınlığında əlavə xüsusi təyinatlılar yerləşdirilib.
Xüsusi təyinatlılar sarayın yaxınlığında etirazçılara qarşı su şırnaqlarından istifadə edir.
“Avropa-gürcü oğlanları” adlı qrup xüsusi təyinatlıların xəbərdarlığına baxmayaraq, prezident iqamətgahına daş atmaqda davam edir, RİA Novosti müxbiri xəbər verir.
Üzlərində AB bayrağı da olan etirazçılar ölkədəki prezident iqamətgahı binasına girməyə çalışırlar; təhlükəsizlik qüvvələri də asayişi bərpa etməyə çalışır.
"Russia Today"-in məlumatına görə, Tbilisidə, AB və Ukrayna bayraqları ilə dalğalanan maskalı iğtişaşçılar Gürcüstan prezident sarayının yaxınlığındakı stul və masaları yandırıblar.
Çevik qüvvət polisi Tbilisini mühasirəyə alarkən Avropa İttifaqı tərəfdarları küçələri yandırıblar.
Tbilisidəki prezident sarayının təhlükəsizlik baryerləri Avropa İttifaqı tərəfdarları iğtişaşçılara hücum etməyə cəhd etdikdən sonra dağıdılıb.
