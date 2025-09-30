İmam Xamenei həzrətlərinin Ayətullah Sistaniyə möhtərəm həyat yoldaşının vəfatı ilə bağlı başsağlığı mesajı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslam İnqilabının Ali Rəhbəri Həzrət Ayətullah Xamenei Ayətullahul-üzma Seyid Əli Sistaninin möhtərəm həyat yoldaşının vəfatından sonra o həzrətlərə göndərdikləri başsağlığı mesajında bu möhtərəm Ali Təqlid Mərcəsinə təsliyyət ərz ediblər.
İslam İnqilabının Rəhbərinin mesajının mətni belədir:
Mərhəmətli və Rəhmli Allahın Adı ilə!
Həzrət Ayətullah Cənab Həcc Seyyid Əli Sistani! Bərəkətiniz davamlı olsun.
Hörmətli xanımınızın vəfatı ilə əlaqədar sizə başsağlığı verir, Allahdan ona rəhmət və bağışlanma diləyirəm.
Seyyid Əli Xamenei | 7 Mehr 1404
