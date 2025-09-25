Netanyahu Haaqa həbs sərəncamından qorxur

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Tel-Əvivi tərk edərək Nyu-Yorka gedən sionist rejimin Baş naziri Binyamin Netanyahu Haaqa məhkəməsinin həbs qərarı və Brüssellə gərginlikdən qorxaraq yolda Avropa səmasından, xüsusən də Fransadan yayınıb.
Sionist qəzetinin müxbiri Amixai Stein X hesabında yazıb: Baş nazirin təyyarəsi (sionist rejimin) Haaqa məhkəməsinin həbs qərarı və Qəzza müharibəsi ilə bağlı gərginlik səbəbindən ABŞ-a uçuşunu davam etdirib və Fransa səması üzərində uçmayıb.
Sizin rəyiniz