Yəmən PUA-sı çox rahatlıqla faşist sionist rejimin Eylat limanını dəqiqliklə vurdu

25 sentyabr 2025 - 14:00
ABNA Xəbər Agentliyi
Yəmən PUA-sı çox rahatlıqla faşist sionist rejimin Eylat limanını dəqiqliklə vurdu \ Videolar

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ötən gün axşam, 24 Sentyabr 2025-ci il, Çərşənbə günü, Yəmən pilotsuz təyyarəsi aşağı hündürlükdə və faşist sionist yəhudi rejiminin müdafiə sistemlərinin nəzərindən kənarda uçarkən Eylat limanını vurdu. Xəbər mənbələrinə görə, indiyədək 10 israillinin yaralandığı təsdiqlənib və yaralıların sayı artmaqdadır. Yaralılardan bəzilərinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

