Bəzi hökumətlər Səmud donanmasının iştirakçılarına xəbərdarlıq edib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: "Samood Global Fleet" gəmilərinin iştirakçıları hökumətlərindən qaniçən faşist İsrail rejiminin donanmaya hücum etməyə hazırlaşdığı barədə xəbərdarlıq mesajları alıblar.
Bu xəbərlə bağlı Samood Global Fleet, sosial media hesabında Lüksemburq, Almaniya və İtaliya hökumətlərinin donanmada iştirak edən vətəndaşlarına xəbərdarlıq etdiyini açıqlayıb.
Hesabatda qeyd edilən hökumətlər “vəziyyətin hələ də dəyişdiyini” qeyd edərək, bu xəbərdarlıqları təsdiqləmək üçün çalışdıqlarını əlavə ediblər.
Sizin rəyiniz