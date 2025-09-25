  1. Ana səhifə
Bəzi hökumətlər Səmud donanmasının iştirakçılarına xəbərdarlıq edib

25 sentyabr 2025 - 16:31
Xəbər kodu: 1731380
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Faşist İsrail qamiçən rejiminin "Samood Global Fleet" gəmilərinə hücum edəcəyi barədə xəbərdarlıqlar

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: "Samood Global Fleet" gəmilərinin iştirakçıları hökumətlərindən qaniçən faşist İsrail rejiminin donanmaya hücum etməyə hazırlaşdığı barədə xəbərdarlıq mesajları alıblar.

Bu xəbərlə bağlı Samood Global Fleet, sosial media hesabında Lüksemburq, Almaniya və İtaliya hökumətlərinin donanmada iştirak edən vətəndaşlarına xəbərdarlıq etdiyini açıqlayıb.

Hesabatda qeyd edilən hökumətlər “vəziyyətin hələ də dəyişdiyini” qeyd edərək, bu xəbərdarlıqları təsdiqləmək üçün çalışdıqlarını əlavə ediblər.

