İran və Azərbaycan qarşılıqlı mədəniyyət günləri keçirəcək

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran və Azərbaycan mədəniyyət günləri qarşılıqlı olaraq iki ölkənin paytaxtları və digər şəhərlərində həyata keçiriləcək.
“Az.shafaqna.com” xəbər verir ki, bu barədə İranın Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb.
Belə ki, İranın Mədəniyyət və İslami Əlaqələri Təşkilatının müdir müavini Əbdülrza Raşid ilə Azərbaycan mədəniyyət nazirinin müavini Fərid Cəfərov Bakıda görüşüb.
Onlar iki ölkə arasında mədəni sahədə əlaqələri gücləndirmək barədə razılığa gəliblər.
