Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi müfəttişlərinin İrana casusluq etdiyini etiraf edib + Fotosənəd

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi rüblük hesabatının bir hissəsində etiraf edib ki, İran bəzi məxfi sənədlərin İrandan Vyanaya köçürülməsinə görə iki müfəttişinin təyinatını ləğv edib və ləğv edib.
Amerikanın “Wall Street Journal” qəzetinin müxbiri Lourens Norman yuxarıda adı çəkilən hesabatın hissələrini internetdə dərc edib.
Normanın sözlərinə görə, çərşənbə günü dərc olunan hesabatda İranın avqust ayında beynəlxalq agentliyin “iki təcrübəli müfəttişinin” təyinatını ləğv etdiyi bildirilir. İranın qərarının səbəbi ilə bağlı agentlik bildirib: “İranın bu addımı onların (müfəttişlərin) Fordo sahəsində agentliyin iş yerində qalmalı olan sənədləri Vyanaya qaytarma səhvindən sonra atılıb”. Eyni zamanda agentlik İranın qərarının “əsassız” olduğunu iddia edib!
Agentliyin iddialarının başqa bir hissəsində deyilir: “Vurğulamaq lazımdır ki, bu səhifələrdə obyektin daxili təsviri olsa da, onlar obyektin təhlükəsizliyinə xələl gətirəcək məzmuna malik deyildilər”.
Sizin rəyiniz