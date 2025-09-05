Avstraliya səfiri İranı tərk edir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqayi Avstraliya səfirinin İranı tərk etdiyini bildirərək deyib:
“Avstraliya hökumətinin siyasi əlaqələrin səviyyəsini azaltmaq üçün atdığı addımlar əsassızdır. Kanberradakı səfirliyimizin konsulluq şöbəsi fəaliyyət göstərir; Avstraliyada yaşayan iranlı soydaşlarımıza lazımi konsulluq xidmətləri göstərməyə çalışırıq.”
O əlavə edib: İrana qarşı antisemitizm ittihamı gülünc və əsassızdır.
