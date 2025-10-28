Foto Reportaj | Həzrət Zeynəbin (s.ə) mövludu münasibətilə müqəddəs Ələvi ziyarətgahında mübarək ziyafət
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Həzrət Zeynəb Kübranın (səlamullahi əleyha) mübarək mövludu münasibətilə, Nəcəfi Əşrəfdə, Əmirəl-möminin İmam Əlinin (ə) səxavət çeşməsi və bərəkətli Hərəmində, Həzrət Fatimeyi-Zəhra (səlamullahi əleyha) adına həyətdə mübarək ehsan ziyafəti təşkil edildi.
28 oktyabr 2025 - 13:06
Xəbər kodu: 1743780
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Sizin rəyiniz