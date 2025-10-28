Foto Reportaj | Həzrət Zeynəbin (səlamullahi əleyha) milad günündə Kəramətli Xanımımızın hərəmi gül dəstələri ilə bəzədildi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Həzrət Zeynəbi Kübranın (səlamullahi əleyha) milad bayramı günündə Əhli-Beytin (əleyhimus səlam) Kəramətli Xanımı, Həzrəti Fatiməi Məsumənin (səlamullahi əleyha) müqəddəs hərəminin xidmətçiləri xütbə oxumaqla bağlı mənəvi mərasim keçirib və Xanım Fatiməi Məsumənin (səlamullahi əleyha) ziyarətgahını güllərlə bəzəyiblər.
28 oktyabr 2025 - 13:20
Xəbər kodu: 1743784
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
