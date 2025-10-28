Foto Reportaj | Təbrizdə Həzrət Zeynəbin (səlamullahi əleyha) mövludu ərəfəsində Böyük Zeynəbiyun Konfransı
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Həzrət Zeynəb Kübranın (səlamullahi əleyha) mübarək mövludu ərəfəsində bazar günü axşamı Təbrizin İmam Xomeyni (Rizvanullahi əleyh) adına Müsəllasının akt zalında, Zeynəbi qadınların iştirakı ilə Böyük Zeynəbiyun Konfransı keçirildi.
28 oktyabr 2025 - 13:34
Xəbər kodu: 1743801
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Məsud Sepehrinia
