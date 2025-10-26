ASEAN-ın ticarət gərginliyi ilə bağlı sükutu; Malayziyanın ikitərəfli danışıqlara vurğusu

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Kuala Lumpurda keçirilən 47-ci ASEAN Zirvə Görüşündən əvvəl Malayziyanın xarici işlər naziri Datuk Seri Məhəmməd Həsən assosiasiyanın ilkin iclaslarında ticarət və tarif məsələlərinin müzakirə olunmadığını və üzvlərin ABŞ ilə ikitərəfli iqtisadi danışıqlar aparmağa üstünlük verdiyini açıqladı.
O, ASEAN-ın son ticarət gərginliyi ilə bağlı açıqlama vermək niyyətində olmadığını vurğuladı.
Datuk Seri Məhəmməd Həsən daha sonra əlavə etdi: "Görünür, ABŞ prezidenti Donald Tramp da iqtisadi münasibətləri çoxtərəfli deyil, ikitərəfli şəkildə inkişaf etdirməyə üstünlük verir."
Məhəmməd Həsən ASEAN və Avropa İttifaqı arasındakı münasibətlərə toxunaraq, iki tərəf arasında azad ticarət razılaşması əldə etmək üçün danışıqların son mərhələdə olduğunu və danışıqlar prosesinin yaxşı irəlilədiyini söylədi.
O, bu razılaşmanın yaxın gələcəkdə yekunlaşdırılacağına ümid etdiyini bildirdi.
