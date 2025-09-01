Ayətullah İmam Musa Sədrin oğurlanmasından 47 il keçir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Böyük İslam mütəfəkkiri Ayətullah Musa Sədrin Liviyada müəmmalı şəkildə oğurlanmasından 47 il keçir (31 avqust 1978).
O, həmin il Liviya hökumətinin rəsmi dəvəti ilə ölkəyə səfər etmiş, lakin iki köməkçisi – Şeyx Məhəmməd Yaqub və Abbas Bədrəddinlə birlikdə izsiz şəkildə yoxa çıxmışdı. Bu hadisədə o dövrdə Liviyanın rəhbəri olan Müəmmar Qəzzafi əsas fiqur hesab edilir. Musa Sədrin oğurlanması İslam dünyasında böyük rezonans doğursa da, bu sirr hələ də açılmayıb.
İmam Musa Sədr kimdir?
İmam Musa Sədr 1928-ci ildə Qum şəhərində nüfuzlu ruhani ailəsində anadan olub. Onun nəsli imam Museyi Kazimə (ə) gedib çıxır. İlk təhsilini Qumda alan Musa Sədr, sonradan həm dini elmləri, həm də Tehran Universitetində hüquq və iqtisad üzrə təhsilini davam etdirib. Fars və ərəb dilləri ilə yanaşı, ingilis və fransız dillərini də öyrənib.
O, həm Qum, həm də Nəcəf elmi hövzələrində böyük alimlərdən dərs almış, gənc yaşlarında müctəhidlik dərəcəsinə çatmışdı. Tədris fəaliyyəti ilə yanaşı, milli məktəblərin yaradılmasında iştirak etmiş, maarifçilik hərəkatına qoşulmuşdu.
1959-cu ildə dəvətlə Livana gedən Musa Sədr ömrünün ən məhsuldar illərini burada keçirib. O, şiə icmasının təşkilatlanmasına rəhbərlik edib, “Livan Şiələrinin Ali Məclisi”ni təsis edib. Sosial, iqtisadi və təhsil layihələri həyata keçirərək cəmiyyətin dirçəlişində mühüm rol oynayıb. Onun fəaliyyəti yalnız şiələr üçün deyil, bütün Livan xalqı üçün ümid və inkişaf mənbəyi olub.
İmam Musa Sədr həm şiə-sünni vəhdətinə, həm də İslam və xristian icmaları arasında dialoqa xüsusi əhəmiyyət verib. Onun xalq sevgisi, sadəliyi və fədakarlığı sayəsində Livanda böyük hörmət qazanmışdı.
Lakin 1978-ci ildə müəmmalı şəkildə yoxa çıxması İslam dünyasında dərin boşluq yaratdı və bu hadisənin sirri bu gün də açılmamış qalır.
