Sionist Yazıçı: İsraildə Çöküşün 5 Əlaməti; Siyasi Sirka Doğru Yoldayıq

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Konstitusiya və cinayət hüququ üzrə sionist ekspert Daniel Haklaki, rejimin veb saytı olan "Time of Israel"də "Sionist rejimin məhvinin əlamətlərini" araşdıran bir məqalə dərc edib və yazıb ki, mövcud sağçı kabinet fələstinlilərə qarşı cinayətləri və sionist qurumlarında artan daxili çöküş səbəbindən tamamilə məhv olmağa doğru gedir.
Haklaki izah edib ki, bu əlamətlərin ilk əlaməti işğalçı ordunun Qəzza zolağında həyata keçirdiyi gündəlik qırğınlardır. O qeyd edib ki, son günlərdə [Qəzzada atəşkəsdən sonra] ağır bombardmanlardan sonra uşaqlar və körpələr də daxil olmaqla yüzdən çox fələstinli şəhid olub.
O, Sionist mediasının "yüzdən çox terrorçunun öldürüldüyü" xəbərini lağa qoyub və yazıb: "Haçandan uşaqlar və körpələr terrorçu olub?"
Haklaki bu dağıntının ikinci əlamətini sionist mediasının fələstinlilərin Qəzzada yaşadıqları faciələri gizlətmək cəhdi hesab edir. Bu media qəsdən həqiqəti görməzdən gəlməklə və hətta təhrif etməklə Qəzzada mülki şəxslərin öldürülməsini haqlı çıxarır.
O, vurğulayıb ki, sionist media orqanları Qərb Şəriyəsində fələstinli ailələrə, çobanlara və zeytun yığanlara qarşı baş verən gündəlik zorakı cinayətləri gizlədir, əxlaqsız İsrail ordusunun əsgərləri isə (xaricdən gətirilmiş) yəhudi məskunlaşanlarla gizlicə sövdələşir və ya sükutları ilə onların cinayətlərinə əlbir olurlar.
Haklaki qeyd etdi ki, İsrailin viran olmasının üçüncü əlaməti məhkəmə sisteminin qəsdən maneə törədilməsidir, çünki Netanyahunun təbliğat maşını məhkəmə prosesində ona qarşı şahidlik edənlərin həyatını cəhənnəmə çevirib. Eyni zamanda, o, yalançı şahidlərlə məhkəmənin gedişatını dəyişdirməyə çalışır.
Haklaki, bu sistematik təhrifi İsrail məhkəmə sisteminin müstəqilliyini sarsıdan və qanunun aliliyini pozan korrupsiyalaşmış sistemin bir hissəsi hesab edir.
O, İsrailin dağılmasının dördüncü əlamətini diktatura yaratmaq və Netanyahunu məhkəməyə düşməkdən qorumaq məqsədi daşıyan korrupsiyalaşmış qanunlar vasitəsilə kabinet institutlarının davamlı şəkildə çökməsi hesab edir.
Haklaki, O, İsrailin bütün tarazlıqları məhv edəcək "siyasi və hüquqi sirkə" doğru getdiyini xəbərdar edib və bildirib ki, bütün bunlar, davam edən məhkəmə prosesini dayandırmaq üçün "göstərici" və zəif baş prokurorun təyin edilməsi ilə davam etdirilib.
Sionist yazıçı əlavə edib ki, beşinci əlamət Netanyahunun icra və qanunvericilik qolları üzərində nəzarətinin tamamlanması və məhkəmə hakimiyyəti üzərində isə tam nəzarətə yaxınlaşmasıdır.
O, növbəti Knessetin siyasətçilərə Ali Məhkəmə hakimlərini təyin etmək üçün mütləq səlahiyyət verəcəyini, yəni Netanyahunun vəzifədən kənarlaşdırılmayacağını və 2026-cı ilə qədər hakimiyyətdə qalacağını bildirib.
Haklaki baş verənlərin zarafat deyil, fəlakətə doğru gedən bir reallıq olduğunu yazaraq yekunlaşdırıb.
O, Qəzza və Qərb Sahilindəki faciələrin və diktatura nəticəsində Təl-Əvivin süqutunun "fəlakətli kombinasiya" təşkil etdiyini əlavə edib.
