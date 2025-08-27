Belçikada jurnalistlər faşist İsrail rejiminin Qəzzada törətdiyi qırğınlara etiraz ediblər

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Brüsseldə fəaliyyət göstərən beynəlxalq və Belçikada fəaliyyət göstərən jurnalist təşkilatlarının üzvləri sionist rejimin jurnalistlərə qarşı qətliamlarına son qoyulması tələbi ilə etiraz aksiyası keçiriblər.
Şəhərin mərkəzindəki Mont Des Arts meydanına və əllərində “Jurnalistlərin qətliamını dayandırın”, “Biz həmkarlarımızla həmrəyik”, “Jurnalistika cinayət deyil” yazılmış plakatlar tutan jurnalistlər, sionist rejimin soyqırımı ilə bağlı dünyanı məlumatlandıraraq, öldürülən həmkarlarının adlarını bir-bir oxuyublar.
Fələstin Hökumətinin Qəzzadakı Media Ofisindən verilən yazılı açıqlamada 7 oktyabr 2023-cü ildən bəri qatil İsrail ordusunun hücumları nəticəsində Qəzza zolağında öldürülən jurnalistlərin sayı 246-ya çatıb.
