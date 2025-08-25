  1. Ana səhifə
Ənsarullah: Qəzzəyə dəstək davam edəcək

25 avqust 2025 - 18:11
Source: IRNA
Yəmənin Ənsarullah Hərəkatının Siyasi Bürosunun üzvü: “Qəzzə zolağına dəstək, nəyin bahasına olursa olsun davam edəcək.”

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Faşist yəhudi İsrail rejiminin Yəmənə qarşı həyata keçirtdiyi son hava təcavüzünün ardınca Yəmənin Ənsarullah Hərəkatının Siyasi Bürosunun üzvü Məhəmməd əl-Bəxiti verdiyi bəyanatda bildirib:

“Qəzzə zolağına dəstək, nəyin bahasına olursa olsun davam edəcək.”

O, əlavə edib:

“Yəmənə qarşı edilən təcavüzlər, İsrail rejiminə qarşı əməliyyatlarımızı davam etdirmək əzm və iradəmizi gücləndirir və Fələstinlə, xüsusilə də Qəzzə ilə bağlı mövqeyimiz dəyişməyəcək.”

