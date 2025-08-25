Ənsarullah: Qəzzəyə dəstək davam edəcək

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Faşist yəhudi İsrail rejiminin Yəmənə qarşı həyata keçirtdiyi son hava təcavüzünün ardınca Yəmənin Ənsarullah Hərəkatının Siyasi Bürosunun üzvü Məhəmməd əl-Bəxiti verdiyi bəyanatda bildirib:
“Qəzzə zolağına dəstək, nəyin bahasına olursa olsun davam edəcək.”
O, əlavə edib:
“Yəmənə qarşı edilən təcavüzlər, İsrail rejiminə qarşı əməliyyatlarımızı davam etdirmək əzm və iradəmizi gücləndirir və Fələstinlə, xüsusilə də Qəzzə ilə bağlı mövqeyimiz dəyişməyəcək.”
