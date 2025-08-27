  1. Ana səhifə
Vittkoff: Putin və Zelenski görüşə bilər

27 avqust 2025 - 11:42
ABŞ-ın Qərbi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi bildirib ki, Vaşinqton Rusiya və Ukrayna prezidentləri arasında ikitərəfli görüşü ehtimal edir.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: “Reuters”in məlumatına görə, ABŞ prezidenti Donald Trampın Qərbi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Stiv Vitkoff Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski arasında ikitərəfli görüşün mümkünlüyünə işarə edib.

Fox News-a danışan Vittkoff, "Düşünürəm ki, bu, yəqin ki, ikitərəfli görüşə gedəcək" deyib.

Vittkoff həmçinin deyib ki, "Mənim şəxsi fikrim budur ki, prezident Donald Tramp razılaşmanı yekunlaşdırmaq üçün danışıqlar aparmalı olacaq".

