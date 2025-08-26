  1. Ana səhifə
  2. Xidmət
  3. Araşdırma

Sorğu: Amerikalıların təxminən 60%-i Trampın Ukrayna böhranını həll etməkdə bacarıqsız olduğunu deyir

26 avqust 2025 - 16:18
Xəbər kodu: 1720727
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Sorğu: Amerikalıların təxminən 60%-i Trampın Ukrayna böhranını həll etməkdə bacarıqsız olduğunu deyir

Təxminən 10 seçicidən 6-sı Trampın son nəticədə Ukrayna müharibəsini həll edə bilməyəcəyini düşünür.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Donald Trampın bu ay rusiyalı və ukraynalı həmkarları ilə keçirtdiyi yüksək səviyyəli görüşlərindən sonra keçirilən yeni sorğu göstərir ki, amerikalıların yarıdan çoxu Ağ Evin yüksək vəzifəli şəxslərinin Kreml rəhbərinə qarşı kifayət qədər sərt davranmadığına və Ukrayna böhranını həll edə bilməyəcəyinə inanır.

Bazar ertəsi Harvard Universiteti və Harris İnstitutunun birgə keçirdiyi sorğu nəticəsində məlum olub ki, amerikalıların üçdə ikisi ABŞ prezidentinin Moskva ilə Kiyev arasında müharibəyə son qoymaq səylərini dəstəkləyir.

Sorğu kampaniyası amerikalıların 58 faizinin Trampın Putinə qarşı kifayət qədər sərt olmadığını düşündüyünü və ümumilikdə Vaşinqtonun Kiyevlə münasibətlərini Moskva ilə münasibətindən daha vacib hesab etdiyini bildirib.

Təxminən 10 seçicidən 6-sı Trampın son nəticədə Ukrayna müharibəsini həll edə bilməyəcəyini düşünür.

Tags

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha