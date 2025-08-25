BMT rəsmisi dünya ölkələrini sionist rejimə silah embarqosu tətbiq etməyə çağırıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: BMT-nin işğal olunmuş Fələstin əraziləri üzrə xüsusi məruzəçisi Françeska Albanese faşist İsrail rejiminə qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsini və sionist rejimlə silah müqavilələrinin dayandırılmasını istəyib.
Bu haqqda Əl-Qüds Əl-Ərəbi saytı yazıb: “Bazar ertəsi günü alban X sosial şəbəkəsində İsrail ordusunun Xan Yunisdəki Nasir Tibb Kompleksinə hücumuna toxunaraq İsrail ordusunun Xan Yunisdəki Nasir Tibb Kompleksinə hücumunu pisləyib və deyib: Qəzzada belə mənzərələr hər an təkrarlanır və çox vaxt medianın diqqətindən kənarda qalır.”
O, Qərb ölkələrinin susqunluğunu tənqid edərək vurğulayıb: “Hökumətlərdən soruşuram ki, bu cür qırğınların qarşısını almaq üçün hərəkətə keçməzdən əvvəl nə vaxta qədər bu cinayətlərə tamaşaçı olmaq istəyirsiniz?”
O, həmçinin Qəzzaya tətbiq olunan blokadanın yarılmasına və faşist İsrail rejiminin silah sövdələşmələrinə embarqo qoyulmasına çağırıb.
