İİR Müdafiə naziri: 12 günlük müharibə ölkənin müdafiə sənayesi üçün yol xəritəsini müəyyənləşdirdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Naziri Əmir Nəsirzadə sionist rejim ilə ABŞ-ın İrana qarşı son 12 günlük müharibənin ölkənin müdafiə sənayesi üçün yol xəritəsinin müəyyən edilməsinə səbəb olduğunu bildirib.
General Nəsirzadə deyib: Biz düşmənə qarşı yeni texnologiyalar üçün tədqiqat və innovasiyalardan istifadə edirik və bu müharibənin təcrübələri bizə yeni prioritetlər verib.
Tətbiq olunan son müharibə bizə hansı sahələrdə daha çox çalışmalı olduğumuz sahələri göstərdi. Müdafiə sənayesinin gələcəyi bu tendensiyaya uyğun formalaşmalı və strukturlaşdırılmalıdır.
O, İran silahlı qüvvələrinin təchizat texnologiyalarına toxunaraq deyib: "Tətbiq olunan son müharibədə biz adi təhlükə ilə deyil, dünyanın ən güclü hərbi qüvvəsinin dəstəklədiyi təhlükə ilə üzləşdik. ABŞ və bəzi Qərb və Avropa ölkələri sionistləri avadanlıq və logistika ilə təmin edirdi. Başqa sözlə, biz dünyanın ən güclü hərbi qüvvəsi ilə üz-üzə idik. Amma döyüş meydanında və konkret göstəricilərdə biz döyüş meydanına nəzarət edirdik və irəliləyirdik”.
Hibrid müharibənin mürəkkəbliyinə toxunan Əmir Nəsirzadə bildirib: "Bu müharibə çox mürəkkəb və qəribə idi. Bu müharibə təkcə silahlı qüvvələri hədəfə almadı, həm də bütün sektorlara, o cümlədən banklara (məsələn, Bank Sepah-a kiberhücum kimi) təsir etdi. Belə bir şəraitdə Müdafiə Nazirliyi nəinki istehsalı dayandırmadı, həm də silahlı qüvvələrin və onların ailə üzvlərinin texnika və ehtiyacları ilə bağlı hərtərəfli dəstəyi fasiləsiz olaraq davam etdirdi."
