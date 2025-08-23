Şimali Koreya Cənubi Koreya qoşunlarını sərhəd yaxınlığında atəşi açmaqda ittiham edir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Pxenyan Cənubi Koreya qüvvələrini sərhədin möhkəmləndirilməsi layihəsi çərçivəsində Şimali Koreya qoşunlarına xəbərdarlıq atəşi açmaqda ittiham edib. Və Seula xəbərdarlıq edib ki, onun hərəkətləri gərginliyi “idarəolunmaz” səviyyələrə çatdıra bilər.
Şimali Koreyanın rəsmi Mərkəzi Xəbər Agentliyi (KCNA) şənbə günü bildirib ki, Cənubi Koreya özünün “hərbi münaqişəyə təhrik” kimi qiymətləndirdiyi “qəsdən və əvvəlcədən düşünülmüş” təxribatçı hərəkətlərini dayandırmalıdır.
Bu həftənin əvvəlində baş verən hadisəni "ciddi təxribat" kimi xarakterizə edən Ko deyib: “Cənubi Koreya ordusunun Şimali Koreya qüvvələrinə 10-dan çox xəbərdarlıq atəşi açıb.”
Cənubi Koreya ordusu şənbə günü verdiyi açıqlamada əsgərlərinin Şimali Koreya qoşunlarının qısa müddət ərzində sərhədi keçdiyini və bundan sonra xəbərdarlıq atəşi açdığını iddia etdiyini etiraf edib.
