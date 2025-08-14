Foto Reportaj | Eşq yolunda şanlı İranın şöhrəti

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ərbəin ərəfəsində dünyanın hər yerindən milyonlarla zəvvar eşq yoluna qədəm qoydu. Bu şərəfli yolda İran İslam Respublikasının üçrəngli bayrağı sədaqət və həmrəylik əlaməti olaraq iranlı zəvvarların əllərində dalğalanır, misilsiz iman və fədakarlıq nümayiş etdirir. Bu qalıcı səhnələr coğrafi sərhədləri qıran və qəlbləri bir-birinə bağlayan romantik həmrəylikdən bəhs edir.
14 avqust 2025 - 19:14
Xəbər kodu: 1716824
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Müctəba KərəmƏli
Sizin rəyiniz