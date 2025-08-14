ƏRBƏİN VƏ DÜNYA XALQLARI
Foto Reportaj | Ərbəin mərasimində minlərlə Şiə Əfqanıstanın Sər-e-Pul şəhərində İmamzadə Yəhya (ə) hərəminə doğru yürüş edib.
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Bu gün, (cümə axşamı, 14 avqust) Səfər ayının 20-si, Əfqanıstanın hər yerindən təşrif gətirmiş minlərlə Şiə və Əhli-Beyt (ə) sevdalıları Ərbəin günü Sər-e-Pul əyalətinin paytaxtı İmamzadə Yəhya İbn Zeydin (ə) hərəminə doğru yürüş edərək, Şəhidlər Sərvəri həzrəti İmam Hüseynə (əleyhi səlam) sədaqətlərini ifadə ediblər. Bu vilayətin eləcə də Əfqanıstanın şimalındakı qonşu əyalətlərin müxtəlif yerlərindən olan əzadarlıq heyətləri və Mokəblər əzadarlığa gələn zəvvarları qarşılayaraq onlara xidmət göstərmişlər.
