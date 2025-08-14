ƏRBƏİN VƏ DÜNYA XALQLARI
Foto Reportaj | İmam Hüseynin (əleyhi səlam) hərəmində Ərbəin zəvvarları tufan qopardır
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Hicri Qəməri təqvimi ilə 1447-ci ilin Ərbəin mərasiminin İraq üfüqi ilə yaxnlaşdığı vaxtda İslam dünyasının hər yerindən milyonlarla zəvvar müqəddəs Kərbəla şəhərinə gələrək, həmrəylik və dini etiqadın bənzərsiz təzahürü yaradaraq, Şəhidlər Sərvəri, Həzrəti Əbu Əbdillahil Hüseynin (əleyhi səlam) hərəminə şövqlərini və sədaqətlərini ifadə edirlər.
14 avqust 2025 - 19:59
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
