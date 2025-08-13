DOLANIR ƏLİQIZI MƏQTƏLİ...
Video | Ərbəin ziyarəti ərəfəsində Həzrət Zeynəbin (s) hərəminin qəribsənməsi
13 avqust 2025 - 11:52
Xəbər kodu: 1716552
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ərbəin ziyarəti ərəfəsində Həzrət Zeynəbin (səlamullahi əleyha) Dəməşqdəki hərəminin görüntüləri dərc olunub. Görüntülər bu müqəddəs məkanın zəvvarlardan boş olduğunu göstərir. Qeyd edək ki, Təhriru –Şam vəhhabi terror qruplaşmasının Suriyaya silahlı çevriliş fonunda hakim kəsilməsinin ardınca, Bibi Zeynəbin (səlamullahi əleyha) hərəmi dəfələrlə zəvvarların üzünə bağlanmış və zəvvarlara məhdudiyyətlər emal olunmuşdur.
Sizin rəyiniz