Qolani terrorçu rejiminin Suriyanın Süveyda vilayətindəki təsəvvür olunmaz zülmə reaksiyası

Suriyaya silahlı çevrilişlə hakim kəsilmiş Qolani- Colani vəhhabi terrorçu rejiminin Daxili İşlər Nazirliyi sosial şəbəkələrdə yayılan və təsəvvür olunmaz zülm başlığı ilə paylaşılmış, Süveyda vilayətindəki bir xəstəxanada çəkildiyi deyilən dəhşətli video ilə bağlı açıqlama verib və məsələnin araşdırıldığını bildirib.
Kadrlarda Süveyda xəstəxanasının tibb işçilərinin dəhlizdə diz çökərək bir neçə silahlı kişi qarşısında durduğu görünür. Onlardan birinin Suriya daxili təhlükəsizlik qüvvələrinin geyimində olduğu müşahidə edilir.
Tibb işçilərindən biri ilə silahlılardan biri arasında sözlü mübahisə yaranır. Ardınca iki silahlı şəxs həmin gənc tibb işçisinə atəş açaraq onu qətlə yetirir.
