Laricani İraqa gəlib

İran İslam Respublikasının Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi bir neçə dəqiqə əvvəl İraqa gəlib və onu Bağdad hava limanında İraqın milli təhlükəsizlik müşaviri Qasim Əl-Ərəci qarşılayıb.
Rəsmi qarşılanmadan sonra Əli Laricani əziz şəhidlər, general Qasim Süleymani və Əbu Mehdi Əl-Mühəndisi ehtiramla yad edib.
Ölkəmizin Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani bu gün səhər 11 avqust 2025-ci il, bazar ertəsi ilk rəsmi səfəri ilə əvvəlcə İraqa, sonra isə Livana yola düşür.
