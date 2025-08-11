  1. Ana səhifə
  2. Xidmət
  3. Önəmli xəbərlər

İKİ QARDAŞ ÖLKƏ ƏLAQƏLƏRİ

Laricani İraqa gəlib

11 avqust 2025 - 19:09
Xəbər kodu: 1716171
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Laricani İraqa gəlib

Rəsmi qarşılanmadan sonra Əli Laricani əziz şəhidlər, general Qasim Süleymani və Əbu Mehdi Əl-Mühəndisi ehtiramla yad edib.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi bir neçə dəqiqə əvvəl İraqa gəlib və onu Bağdad hava limanında İraqın milli təhlükəsizlik müşaviri Qasim Əl-Ərəci qarşılayıb.

Rəsmi qarşılanmadan sonra Əli Laricani əziz şəhidlər, general Qasim Süleymani və Əbu Mehdi Əl-Mühəndisi ehtiramla yad edib.

Ölkəmizin Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani bu gün səhər 11 avqust 2025-ci il, bazar ertəsi ilk rəsmi səfəri ilə əvvəlcə İraqa, sonra isə Livana yola düşür.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha