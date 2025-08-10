  1. Ana səhifə
HUMANİZİMDƏN DƏM VURAN YALANÇILAR

Video | Hollandiyanın cuhud polisi Qəzza tərəfdarlarına hücum etdi

10 avqust 2025 - 17:35
Video | Hollandiyanın cuhud polisi Qəzza tərəfdarlarına hücum etdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Hollandiyanın cuhud polisi cümə günü Haaqada fələstinlilərlə həmrəylik yürüşündə iştirak edən bir qrup Qəzzə tərəfdarını həbs edib. İşğalçı rejimin Qəzza zolağına qarşı apardığı soyqırım müharibəsinə etiraz olaraq keçirilən nümayişdə, etirazçılar bölgəyə davam edən hücumları və mühasirəni pisləyən şüarlar səsləndiriblər.

