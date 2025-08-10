HUMANİZİMDƏN DƏM VURAN YALANÇILAR
Video | Hollandiyanın cuhud polisi Qəzza tərəfdarlarına hücum etdi
10 avqust 2025 - 17:35
Xəbər kodu: 1715950
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Hollandiyanın cuhud polisi cümə günü Haaqada fələstinlilərlə həmrəylik yürüşündə iştirak edən bir qrup Qəzzə tərəfdarını həbs edib. İşğalçı rejimin Qəzza zolağına qarşı apardığı soyqırım müharibəsinə etiraz olaraq keçirilən nümayişdə, etirazçılar bölgəyə davam edən hücumları və mühasirəni pisləyən şüarlar səsləndiriblər.
