YƏHUDİLİK BƏŞƏRİYYƏTİN DÜŞMƏNİDİR!
Foto Xəbər | Faşist İsrail rejiminin Qəzzanın müxtəlif bölgələrində vəhşi hücumları davam edir
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Qaniçən faşist İsrail rejim ordusu Qəzzanın müxtəlif bölgələrinə hücumlarını davam etdirir. Uşaq qatili, sionist rejim törətdiyi son vəhşiliklərində Qəzzanın qərbində bir fələstinli ailənin evinə hücum edib, nəticədə çoxlu sayda fələstinli şəhid olub və yaralanıb.
10 avqust 2025 - 16:47
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
