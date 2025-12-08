Məsuməyi Qumda keçirilən 48-ci Milli Quran Müsabiqəsinin bağlanış mərasimi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Əl-Mustafa (səlləllahu əleyhi və alih) Beynəlxalq Universitetinin Tələbələri üçün keçirilən Qurani-Kərim, Nəhc əl-Bəlağə, Səhifə əs-Səccadiyyə və Beynəlxalq Bölmələr üzrə 48-ci Milli Quran Müsabiqəsinin final mərhələsinin bağlanış mərasimi bu bazar səhəri, Tələbə Günü ilə eyni vaxtda Qum şəhərində yerləşən İmamzadə Seyid Əlinin (əleyhi səlam) müqəddəs ziyarətgahının konfrans zalında qeyd edilib.
8 dekabr 2025 - 18:20
Xəbər kodu: 1759268
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Şəkil: Müctəba Kərəm-Əli
