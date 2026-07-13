Video / İmam Səccadın (ə) saray alimlərinə xəbərdarlığı

13 iyul 2026 - 17:20
Xəbər kodu: 1839746
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İmam Səccad (ə) Məhəmməd ibn Şihab əz-Zührüyə ünvanladığı xəbərdarlıq dolu məktubunda alimlərin zalım hakimlərlə əməkdaşlıq etməsinin təhlükəsini izah edir. Həzrət (ə) onun xilafət sarayına yaxınlaşmasını tənqid edərək vurğulayır ki, zalımlara legitimlik qazandırmaq ziyalıların tərəddüdə düşməsinə və ictimai fikrin aldadılmasına səbəb olur. Nəticədə din alimi fərqinə varmadan zalımların keçidi üçün körpüyə və onların hakimiyyətini möhkəmləndirən bir vasitəyə çevrilir.
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