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Müqəddəs Cəmkəran məscidində şəhid İmam Xamenei və ailəsinin cənazələrinə namazı Ayətullah Amoli qıldı / Foto

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ötən gün Çərşənbə axşamı səhəri (07 iyul 2026-cı il) müqəddəs Cəmkəran məscidində Ayətullah Cavadi Amolinin rəhbərliyi ilə xalqın müxtəlif təbəqələrinin bir neçə milyonluq iştirakı ilə İslzm İnqilabının şəhid liderinin və ailəsinin cənazələri üzərində namaz qılındı.

8 iyul 2026 - 13:00
Xəbər kodu: 1837271
Source: ABNA Xəbər Agentliyi

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