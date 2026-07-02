Əraqçi ABŞ Daxili Təhlükəsizlik Nazirini biabır etdi: Siz beynəlxalq turnirə ev sahibliyi etməyə layiq olmadığınızı sübut etdiniz

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: ABŞ Daxili Təhlükəsizlik Nazirinin sözlərinə cavab olaraq, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri beynəlxalq turnirə ev sahibliyi etməyə layiq olmadığınızı dünyaya sübut etdiyinizi bildirdi.
İRNA-nın məlumatına görə, Seyid Abbas Əraqçi 30 iyun 2026-cı il, çərşənbə axşamı günü ABŞ Daxili Təhlükəsizlik Nazirinin sözlərinə cavab olaraq yazıb:
Cənab Mullen; missiyanızı uğurla başa vurdunuz!
Əraqçi əlavə etdi: Bununla yanaşı, sizin başqa bir nailiyyətiniz də var idi: siz dünyaya beynəlxalq turnirə ev sahibliyi etməyə layiq olmadığınızı sübut etdiniz! Sizin administrasiyanız beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi etməklə qazanıla biləcək etibarlılığı və nüfuzu boşa çıxarmağın mükəmməl bir nümunəsinə çevrilib.
ABŞ Daxili Təhlükəsizlik Naziri Mark Ueyn Mullen, İran milli komandasının 2026-cı il Dünya Kubokundan kənarlaşdırılmasına cavab olaraq, bu nəticə təsdiqləndikdən sonra "sevincdən rəqs etdiyini" iddia etdi. Bu açıqlamalar bir çoxları tərəfindən İran milli komandasının Dünya Kubokundan kənarlaşdırılması prosesinə Amerika rəsmilərinin pərdəarxası müdaxiləsinin əlaməti kimi qəbul edilib.
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