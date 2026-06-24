Video / Məhərrəmin Səkkizinci Gecəsi – Həzrət Əli Əkbər (ə), Şəhadəti ilə İmamətin müqəddəsliyini qoruyan bir gənc
24 iyun 2026 - 20:40
Xəbər kodu: 1831164
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Həzrət Əli Əkbər (əleyhi səlam) Peyğəmbərin (səlləllahu əleyhi və alih) kamil güzgüsü olaraq, dinin, Əhli-Beytin (əleyhimus səlam) vilayət və müqəddəsliyini müdafiə etmək məqsədi ilə fərasət və cəsarətlə meydanda daxil oldu və şəhadəti ilə İmamətin davamı üçün yol açdı.
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