Bəqayi ABŞ və İsrailin hərbi təcavüzünün ildönümü münasibətilə: Düşmənin arzusu məğlubiyyətə və rüsvayçılığa çevrildi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İsmail Bəqayi sionist rejimi və ABŞ-nin İrana qarşı hərbi təcavüzünün ildönümü münasibətilə göndərdiyi mesajda yazıb: Qələbənin sadəlövh ideyası ilə onlar vədi pozmağı gecə hücumu ilə etdilər və müqaviməti və düşmənləri məğlub etmək üçün polad qətiyyəti tarixin üfüqlərində məşhur olan bir torpağa hücum etdilər.
Mesajda deyilir: Bu gün ABŞ-nin dəstəyi ilə sionist rejiminin hərbi təcavüzünün başlanğıcının ildönümüdür; Vətən müdafiəçilərinin qorxaqcasına terror edilməsi və nüvə obyektlərinə hücumla müşayiət olunan, lakin sonda İran xalqının sarsılmaz iradəsi, müqaviməti və fədakarlığı bu gün "Biz hər şeyi etdik" deyə etiraf edən düşmənin arzusunu məğlubiyyətə və rüsvayçılığa çevirdi ki, hakimiyyət, sabitlik və ləyaqətin ardınca getməyin nümunəvi modeli zamanın salnaməsində qeyd olunsun.
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