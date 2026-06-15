Ərdəbil Azad Zonası dəmir yoluna bağlandı; Avrasiya bazarında iştirak etmək imkanı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: 2005-ci ildə başlayan Ərdəbil-Miyanə dəmir yolunun tikintisi 21 ildən sonra 14-cü hökumət dövründə həyata keçirildi və ötən günlərdə rəsmi açılışından sonra Ərdəbil qatarı indi ictimaiyyətin qəbulu baxımından hər həftə Ərdəbil-Məşhəd kimi marşrutlarla hərəkət edir.
Digər tərəfdən, Ərdəbil Azad Ticarət-Sənaye Zonası, dəmir yolu dəhlizinə əlavə olaraq iqtisadi proqramların genişləndirilməsində və inkişafında rol oynaya bilən Ərdəbil əyalətinin şimalındakı Biləsuvar Gömrüyü ilə yanaşı, çox vacib bir iqtisadi potensiala malikdir.
Ərdəbil kartof, mərcimək və bal kimi məhsulların istehsalı üçün mərkəzdir və azad zona milyonlarla ton kənd təsərrüfatı məhsullarının illik ixracı üçün platforma təmin edir və sənaye azad ticarət zonasının və hətta Biləsuvar gömrük məntəqəsinin Ərdəbil dəmir yolu ilə kəsişməsi məhsul ixracı və valyuta gətirisi üçün platforma təmin edə bilər.
Dəmir yolu ilə yük daşınması avtomobil daşınmasından daha ucuz və təhlükəsizdir və iqtisadi ekspertlər vurğulayırlar ki, Ərdəbil azad zonası sadəcə malların idxalı və xarici avtomobillərin qeydiyyatı üçün "bazar marşrutu"na çevrilməməli, əksinə ucuz dəmir yolu nəqliyyatı ilə dəstəklənən istehsal yönümlü və ixrac yönümlü sənaye şəhərinə çevrilməlidir.
Ərdəbil dəmir yolunu Biləsuvar və Parsabadla birləşdirməklə və daha sonra onu Azərbaycan Respublikasının dəmir yollarına birləşdirməklə, əyalətdən və hətta İranın digər əyalətlərindən ixrac və idxal yükləri Avrasiya bazarlarına ən qısa yolla gedə bilər.
Xalqın bu tələbinin yerinə yetirilməsi o qədər vacibdir ki, Ali Liderin əyalətdəki nümayəndəsi və Ərdəbilin cümə imamı dedi: Hökumətdən və Yol və Şəhərsalma Nazirliyindən tələbimiz bu əyalətin dəmir yolunu Azərbaycan Respublikası ilə Qafqaz sərhədinə qədər uzatmaqdır, çünki bu, regionda böyük iqtisadi transformasiyaya səbəb olacaq.
Ayətullah Seyid Həsən Amili 14-cü hökumətin səylərini, Yol və Şəhərsalma nazirinin və bu nəhəng layihədə iştirak edənlərin hamısının səylərini yüksək qiymətləndirərək dedi: Bu tədbir ölkə üçün unikal bir tərəfdaşlıq yaradacaq və əgər bu marşrut daha əvvəl Qafqaza doğru aktivləşdirilsəydi, bu gün regionun iqtisadi və tranzit əlaqələrində son dərəcə təsirli rol oynayardı.
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